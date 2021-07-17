В Москве состоялась церемония прощания с Петром Мамоновым

Церемония прощания длилась более 2 часов. С Мамоновым прощались его друзья, коллеги, фанаты. В том числе и режиссер Павел Лунгин, с которым сотрудничал актер, отмечает РИА Новости.

Мамонова похоронят на Центральном кладбище в подмосковном городе Верея, где он с супругой Ольгой прожил последние 25 лет, сообщает РИА Новости.

Режиссер Павел Лунгин заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что тяжело переживает уход из жизни Петра Мамонова.

«Мамонов был необычайным человеком и художником. Он не был актером в буквальном смысле слова, он был художником. Всё, к чему он прикасался, становилось искусством. Я чувствую ужасную боль и одиночество от того, что он ушел», - отметил он.



