«Боль и одиночество». Павел Лунгин об ушедшем из жизни Петре Мамонове
15 июля 202117:57
Вячеслав Машковский
Режиссер фильма "Остров" признался НСН, что тяжело переживает утрату легендарного музыканта и артиста.
Режиссер Павел Лунгин заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что тяжело переживает уход из жизни Петра Мамонова.
«Мамонов был необычайным человеком и художником. Он не был актером в буквальном смысле слова, он был художником. Всё, к чему он прикасался, становилось искусством. Я чувствую ужасную боль и одиночество от того, что он ушел», - отметил он.
Мамонов играл старца Анатолия в фильме Лунгина «Остров», который был номинирован на «Оскар» от России в 2006 году.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,9 млн+25 293 / сут.
Умерли
146 тыс.+791 / сут.
Выздоровели
5,3 млн+21 493 / сут.
- Минюст России включил восемь журналистов в реестр СМИ-иноагентов
- «Закрывайте по уголовке»: Кинчев раскритиковал власти Петербурга и обвинил их в двойных стандартах
- Генпрокуратура России признала нежелательной работу НПО «Проект «Медиа»
- Умер Петр Мамонов
- ФСБ России предотвратила теракт в Москве
- Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Нигерии
- ВОЗ призвала не требовать подтверждения вакцинации для путешествий
- Лукашенко утвердил поправки в законодательство по защите суверенитета Белоруссии
- Женщина погибла при нападении на пассажиров автобуса в Ростовской области
- Эстония объявила о высылке российского дипломата
15 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru