«Боль и одиночество». Павел Лунгин об ушедшем из жизни Петре Мамонове

Режиссер фильма "Остров" признался НСН, что тяжело переживает утрату легендарного музыканта и артиста.

Режиссер Павел Лунгин заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что тяжело переживает уход из жизни Петра Мамонова.

«Мамонов был необычайным человеком и художником. Он не был актером в буквальном смысле слова, он был художником. Всё, к чему он прикасался, становилось искусством. Я чувствую ужасную боль и одиночество от того, что он ушел», - отметил он.

Мамонов играл старца Анатолия в фильме Лунгина «Остров», который был номинирован на «Оскар» от России в 2006 году.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Петр Мамонов
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