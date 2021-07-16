Кулясов: Мамонов – человек вне жанров!
Лидер группы «АнимациЯ» Константин Кулясов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Не стало Петра Мамонова
Прощание с актером и музыкантом Петром Мамоновым, который умер 15 июля, состоится 17 июля в Донском монастыре.
Константин Кулясов: «Удивительно, когда живешь в одном времени с человеком и даже неважно, что не знаешь его лично, но от его присутствия в твой жизни становится светлее. Вот ведь какая штука – я никогда ничего не слышал о его фанатах. Это был какой-то особый случай: все, абсолютно все его знали! Но никто не бегал по полю «Нашествия» с его флагами, растяжками, значками, браслетами, я такого не помню и мне кажется, ему это было и не нужно вовсе. Не нужно было сколачивать вокруг себя фанатский сектор, потому что его уважали и любили абсолютно все. Это человек вне жанров, он изначально был легендой, потому что это был просто человек, человек с большой буквы. А теперь его не стало», - сказал музыкант.
В Москве пройдет онлайн-голосование об обязательной вакцинации
Общественная палата хочет помочь выявить мнение жителей и выступает посредником между населением и властями. Электронное голосование состоится 29-30 июля.
Константин Кулясов: «Господа, вот вы серьезно? И какой бюджет вы хотите потрать на организацию этого онлайн-голосования? Хотите знать, как относится народ к вакцинации? Обязательной?! Друзья мои, хоть я сам давно уже «чипирован», но люди не хотят обязаловки и имеют полное право, между прочим. Люди готовы поверить во все, что угодно: в эвакуацию населения планеты, в то, что по ночам Ленин встает и подписывает указы, в черта лысого, только не в добрые намерения по оздоровлению населения страны», - сыронизировал артист.
Российским спортсменам дали памятку, как вести себя на Олимпиаде
Олимпийцам рекомендовали оставлять вопросы о политике «без комментариев», а в разговоре о харассменте говорить, что «с этим никогда не сталкивались». Кроме того, спортсменам посоветовали следить за тем, что они публикуют в социальных сетях и с кем общаются в комментариях
Константин Кулясов: «Ой.. что-то мне это напоминает… Ах, да! Советский Союз! Самое время процитировать Высоцкого:
«Буржуазная зараза там всюду ходит по пятам.
Опасайся пуще сглаза ты внебрачных связей там.
Там шпионки с крепким телом, ты их в дверь - они в окно.
Говори, что с этим делом мы покончили давно», - процитировал Кулясов.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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