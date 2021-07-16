Кулясов: Мамонов – человек вне жанров!

Константин Кулясов: «Удивительно, когда живешь в одном времени с человеком и даже неважно, что не знаешь его лично, но от его присутствия в твой жизни становится светлее. Вот ведь какая штука – я никогда ничего не слышал о его фанатах. Это был какой-то особый случай: все, абсолютно все его знали! Но никто не бегал по полю «Нашествия» с его флагами, растяжками, значками, браслетами, я такого не помню и мне кажется, ему это было и не нужно вовсе. Не нужно было сколачивать вокруг себя фанатский сектор, потому что его уважали и любили абсолютно все. Это человек вне жанров, он изначально был легендой, потому что это был просто человек, человек с большой буквы. А теперь его не стало», - сказал музыкант.

