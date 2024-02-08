В Москве состоится II Большой круг российского казачества

Встреча более 1200 казаков-делегатов, представителей молодежных и общественных организаций, а также Русской православной церкви пройдет в Зале Церковных соборов храма Христа Спасителя. Там будет организована выставка, посвященная истории казачества.

Мероприятие откроется молебном и завершится выступлением Казачьего кубанского хора. В ходе мероприятия планируют принять резолюцию о приоритетных направлениях развития российского казачества.

Большой круг российского казачества - высший орган управления Всероссийского казачьего общества. Впервые в истории современной России встреча в формате Большого круга прошла в 2018 году.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что казаки воспитывают свою молодежь в духе служения Родине, поэтому в «казачьих» регионах нет проблемы с уклонистами.

