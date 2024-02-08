В Москве состоится II Большой круг российского казачества
В Москве 28 февраля 2024 года пройдет II Большой круг российского казачества, рассказали организаторы мероприятия.
Встреча более 1200 казаков-делегатов, представителей молодежных и общественных организаций, а также Русской православной церкви пройдет в Зале Церковных соборов храма Христа Спасителя. Там будет организована выставка, посвященная истории казачества.
Мероприятие откроется молебном и завершится выступлением Казачьего кубанского хора. В ходе мероприятия планируют принять резолюцию о приоритетных направлениях развития российского казачества.
Большой круг российского казачества - высший орган управления Всероссийского казачьего общества. Впервые в истории современной России встреча в формате Большого круга прошла в 2018 году.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что казаки воспитывают свою молодежь в духе служения Родине, поэтому в «казачьих» регионах нет проблемы с уклонистами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru