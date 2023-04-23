В Москве скончался советский композитор Алексей Муравлев

В возрасте 98 лет ушел из жизни известный советский композитор Алексей Муравлев, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза композиторов России.

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Муравлев умер утром 22 апреля в своей квартире в Газетном переулке.

Композитор долгое время болел. 2 мая мэтру советской музыки исполнилось бы 99 лет.

Японский композитор Рюити Сакамото ушел из жизни 2 апреля в возрасте 71 года. Лауреат «Оскара» и «Грэмми» на протяжении восьми лет боролся с онкологией и перенес шесть операций, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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