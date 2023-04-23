В Москве скончался советский композитор Алексей Муравлев
23 апреля 202319:51
В возрасте 98 лет ушел из жизни известный советский композитор Алексей Муравлев, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза композиторов России.
Муравлев умер утром 22 апреля в своей квартире в Газетном переулке.
Композитор долгое время болел. 2 мая мэтру советской музыки исполнилось бы 99 лет.
Японский композитор Рюити Сакамото ушел из жизни 2 апреля в возрасте 71 года. Лауреат «Оскара» и «Грэмми» на протяжении восьми лет боролся с онкологией и перенес шесть операций, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 389 / сут.
Умерли
398 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+5 509 / сут.
- В сенате США призвали прекратить «безудержную» помощь Украине
- Пригожин «осудил» Пескова за службу сына в ЧВК «Вагнер»
- ЦСКА обыграл «Ак-Барс» в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина
- В Москве скончался советский композитор Алексей Муравлев
- Экс-советник Кучмы сообщил об уничтожении элитных частей ВСУ
- Румынская таможня начнет опечатывать продовольственные грузы с Украины
- СМИ: российские военные в зоне СВО начали использовать «плащи-невидимки»
- Скончался депутат Госдумы Джашарбек Узденов
- Власти Забайкалья отменили салют на День Победы
- СМИ: индийскую компанию лишили страховки за перевозку российской нефти
23 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru