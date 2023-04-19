На Украине умер советский актер Александр Тартышников
Советский и украинский актер Александр Тартышников умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщила пресс-служба Харьковского театра им. Шевченко «Березиль».
«Только полтора месяца назад мы поздравляли нашего актера Александра Тартышникова с юбилеем, а сейчас вынуждены сообщить о его кончине», — говорится в сообщении в соцсетях театра.
Причина смерти артиста не уточняется, пишет РИА ФАН.
Тартышников родился в 1943 году в Ташкенте. В разные годы артист служил в театрах многих городов СССР: Красноярска, Архангельска, Белгорода и других. С 1974 года Тартышников работал в театре «Березиль». Актер сыграл в 27 фильмах, в частности, он известен по ролям в картинах «Отряд особого назначения» и «Охотники за бриллиантами».
Ранее стало известно, что на 61-м году жизни умер российский актер Юрий Ашихмин, напоминает «Свободная пресса».
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