На Украине умер советский актер Александр Тартышников

«Только полтора месяца назад мы поздравляли нашего актера Александра Тартышникова с юбилеем, а сейчас вынуждены сообщить о его кончине», — говорится в сообщении в соцсетях театра.

Причина смерти артиста не уточняется, пишет РИА ФАН.

Тартышников родился в 1943 году в Ташкенте. В разные годы артист служил в театрах многих городов СССР: Красноярска, Архангельска, Белгорода и других. С 1974 года Тартышников работал в театре «Березиль». Актер сыграл в 27 фильмах, в частности, он известен по ролям в картинах «Отряд особого назначения» и «Охотники за бриллиантами».

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