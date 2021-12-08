В Москве простились с Марком Рудинштейном

Коллеги и друзья простились с советским и российским продюсером, создателем фестиваля «Кинотавр» Марком Рудинштейном. Как сообщает ТАСС, траурная церемония прошла в Центральном Доме кинематографистов.

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Народный артист РФ, режиссёр Вадим Абдрашитов заявил, что Рудинштейн «совершенно искренне любил кинематограф». Директор Гильдии актёров кино Валерия Гущина отметила, что созданный продюссером «Кинотавр» стал «значимым событием для отечественного кино».

Киновед и кинокритик Вячеслав Шмыров, в свою очередь, добавил, что Рудинштейн «до последних дней жизни оставался деятельным и активным человеком».

Присутствующие проводили Рудинштейна в последний путь аплодисментами.

Ранее продюсер был госпитализирован с сердечным приступом в Москве. 5 декабря Марк Рудинштейн скончался в возрасте 75 лет, о чём сообщила его жена Наталья.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КиноСмертьПохороныПрощаниеМарк Рудинштейн
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