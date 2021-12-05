Умер российский кинопродюсер Марк Рудинштейн
Российский кинопродюсер, основатель фестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщила его жена Наталья РИА Новости.
«Да, Марк умер. Спасибо за соболезнования. Говорить нет сил», - сказала его супруга.
Ранее в СМИ появилась информация, что продюсер госпитализирован с сердечным приступом в Москве.
Марк Рудинштейн родился 7 апреля 1946 года в Одессе. Не окончив ГИТИС, затем учился на очно-заочном отделении в Театральном училище им. Б. Щукина. Был осужден на шесть лет за «дачу взяток». В начале 80-х годов являлся директором и организатором концертов ВИА «Здравствуй, песня!», затем организовал в сентябре 1987 года первый СССР рок-фестиваль в подмосковном Подольске на «Зелёной эстраде». Основал кинофестиваль «Кинотавр».
Является заслуженным работником культуры РФ, удостоен золотой медали ЮНЕСКО имени Федерико Феллини «За вклад в развитие национального кино». В 1996 году получил премию «Овация» как лучший продюсер года.
Марк Рудинштейн родился 7 апреля 1946 года в Одессе. Не окончив ГИТИС, затем учился на очно-заочном отделении в Театральном училище им. Б. Щукина. Был осужден на шесть лет за «дачу взяток». В начале 80-х годов являлся директором и организатором концертов ВИА «Здравствуй, песня!», затем организовал в сентябре 1987 года первый СССР рок-фестиваль в подмосковном Подольске на «Зелёной эстраде». Основал кинофестиваль «Кинотавр».
Является заслуженным работником культуры РФ, удостоен золотой медали ЮНЕСКО имени Федерико Феллини «За вклад в развитие национального кино». В 1996 году получил премию «Овация» как лучший продюсер года.
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