Умер российский кинопродюсер Марк Рудинштейн

«Да, Марк умер. Спасибо за соболезнования. Говорить нет сил», - сказала его супруга.

Ранее в СМИ появилась информация, что продюсер госпитализирован с сердечным приступом в Москве.

Марк Рудинштейн родился 7 апреля 1946 года в Одессе. Не окончив ГИТИС, затем учился на очно-заочном отделении в Театральном училище им. Б. Щукина. Был осужден на шесть лет за «дачу взяток». В начале 80-х годов являлся директором и организатором концертов ВИА «Здравствуй, песня!», затем организовал в сентябре 1987 года первый СССР рок-фестиваль в подмосковном Подольске на «Зелёной эстраде». Основал кинофестиваль «Кинотавр».

Является заслуженным работником культуры РФ, удостоен золотой медали ЮНЕСКО имени Федерико Феллини «За вклад в развитие национального кино». В 1996 году получил премию «Овация» как лучший продюсер года.

Марк Рудинштейн родился 7 апреля 1946 года в Одессе. Не окончив ГИТИС, затем учился на очно-заочном отделении в Театральном училище им. Б. Щукина. Был осужден на шесть лет за «дачу взяток». В начале 80-х годов являлся директором и организатором концертов ВИА «Здравствуй, песня!», затем организовал в сентябре 1987 года первый СССР рок-фестиваль в подмосковном Подольске на «Зелёной эстраде». Основал кинофестиваль «Кинотавр».

Является заслуженным работником культуры РФ, удостоен золотой медали ЮНЕСКО имени Федерико Феллини «За вклад в развитие национального кино». В 1996 году получил премию «Овация» как лучший продюсер года.

