В Москве простились с народным артистом Валерием Гаркалиным

Церемония прощания с народным артистом Валерием Гаркалиным завершилась в Учебном театре ГИТИСа в Москве, сообщает РИА Новости.

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На траурной церемонии присутствовали друзья, коллеги и ученики актёра, в том числе ректор ГИТИСа Григорий Заславский, актрисы Вера Алентова и Клара Новикова, актёры Игорь Угольников, Юрий Васильев и Семён Стругачев, музыкант Стас Намин, продюсер Леонид Роберман и многие другие.

Валерий Гаркалин в начале октября заразился коронавирусом и был госпитализирован ГКБ №40 в Коммунарке, сообщает RT. О смерти народного артиста стало известно 20 ноября, ему было 67 лет. Звезда фильмов «Ширли-мырли» и «Ландыш серебристый» будет похоронен на Миусском кладбище в Москве, передаёт РИА ФАН.

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Фото: facebook.com/GITIS.official
ТЕГИ:ПрощаниеСмертьАктерыНародный Артист
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