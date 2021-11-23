В Москве простились с народным артистом Валерием Гаркалиным

На траурной церемонии присутствовали друзья, коллеги и ученики актёра, в том числе ректор ГИТИСа Григорий Заславский, актрисы Вера Алентова и Клара Новикова, актёры Игорь Угольников, Юрий Васильев и Семён Стругачев, музыкант Стас Намин, продюсер Леонид Роберман и многие другие.

Валерий Гаркалин в начале октября заразился коронавирусом и был госпитализирован ГКБ №40 в Коммунарке, сообщает RT. О смерти народного артиста стало известно 20 ноября, ему было 67 лет. Звезда фильмов «Ширли-мырли» и «Ландыш серебристый» будет похоронен на Миусском кладбище в Москве, передаёт РИА ФАН.

