В Москве простились с актрисой Ниной Руслановой

24 ноября в московском Доме кино прошло прощание с народной артисткой РФ Ниной Руслановой, сообщает РИА Новости.

На церемонии присутствовали коллеги и друзья актрисы: в частности Александр Пашутин, Людмила Зайцева и другие. На траурном мероприятии была и дочь Руслановой Олеся.

Актриса Нина Русланова умерла 21 ноября 2021 года на 76 году жизни. Причиной смерти стал COVID-19.