В Москве простились с актрисой Ниной Руслановой

24 ноября в московском Доме кино прошло прощание с народной артисткой РФ Ниной Руслановой, сообщает РИА Новости.

На церемонии присутствовали коллеги и друзья актрисы: в частности Александр Пашутин, Людмила Зайцева и другие. На траурном мероприятии была и дочь Руслановой Олеся.

Актриса Нина Русланова умерла 21 ноября 2021 года на 76 году жизни. Причиной смерти стал COVID-19.

СМИ сообщили причину смерти Руслановой

Артистка прославилась благодаря таким картинам, как «Тени исчезают в полдень», «Цыган» и другие. Русланова снялась примерно в 150 фильмах и была удостоена нескольких премий, в том числе «Ника» и «Золотой Орел».

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ФОТО: РИА Новости
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