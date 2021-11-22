СМИ сообщили причину смерти Руслановой

По его словам, у артистки подтвердился коронавирус. Ей также диагностировали дыхательную недостаточность. Несмотря на инфекцию, изначально женщина отказалась от госпитализации. 11 ноября ее отвезли в больницу с вирусной пневмонией и мерцательной аритмией. Спасти актрису медики не смогли.

О смерти Руслановой сообщил директор Гильдии актеров кино РФ Валерий Гущин. Актрисе было 76 лет.

