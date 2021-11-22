СМИ сообщили причину смерти Руслановой

Причиной смерти российской актрисы Нины Руслановой стал COVID-19, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на собеседника.

Умерла народная артистка Нина Русланова

По его словам, у артистки подтвердился коронавирус. Ей также диагностировали дыхательную недостаточность. Несмотря на инфекцию, изначально женщина отказалась от госпитализации. 11 ноября ее отвезли в больницу с вирусной пневмонией и мерцательной аритмией. Спасти актрису медики не смогли.

О смерти Руслановой сообщил директор Гильдии актеров кино РФ Валерий Гущин. Актрисе было 76 лет.

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ФОТО: Centers for Disease Control and Prevention
ТЕГИ:Коронавирус
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