В Москве покажут спектакль-пародию «МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так»

История рассказывает о любительском театре, которому заказали постановку мюзикла «Mamma Mia!». Заказчик требует от режиссёра и артистов реализации множества абсурдных идей и пожеланий. В итоге никто не знает, что увидят зрители, когда откроется занавес.

Режиссёром постановки является Анна Шевчук, хореографом стала Ирина Кашуба. За художественное оформление отвечали сценограф Максим Обрезков, художник по костюмам Анастасия Федорова и художник по свету Александр Сиваев. Драматург и сценарист Сергей Плотов стал автором пьесы и текстов песен.

Руководитель промоутерства и продюсирования МТС Live Янина Татарицкая заявила, что мюзикл «МАММА МИМО! Или Мюзикл пошел не так» - это лёгкая пародийная история, которая понравится многим.

«Мы рады видеть, что спрос зрителей на мюзиклы, спектакли, шоу продолжает расти... Успех проектов «Ничего не бойся, я с тобой» и «Шахматы» превзошел все наши самые смелые ожидания, и мы готовы предлагать зрителям новые проекты», - заключила она.

Ранее музыкальный альбом мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» с песнями группы «Секрет» стал доступен на всех стриминговых сервисах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».