В Москве подвели итоги ежегодной культурной акции «Библионочь»

Заммэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что трансляции всех московских мероприятий набрали более 200 тысяч просмотров – в два раза больше, чем год назад.

В этом году программа была посвящена 60-летию первого полета в космос, а также Году науки и технологий в России.

«Для зрителей «Библионочи» подготовили встречи с писателями, лекции о литературе и космосе, мастер-классы, викторины, театральные читки», - рассказала Сергунина.

Акция проводилась на пяти основных онлайн-площадках с тематическими программами. Так, на каналах «ПРОчтение и не только» и «Диалоги о прошлом и будущем» можно было посмотреть паблик-токи современных российских писателей, семей с детьми привлекала площадка «Библиосумерки», а для любителей науки и космоса был запущен канал «Просто космос».

В пресс-службе также сообщили, что в этом году зрители могли увидеть выступления известных российских писателей, историков и летчиков-космонавтов.

