Сергунина: «Библионочь-2021» пройдет в Москве в онлайн-формате

Акция «Библионочь» пройдет в Москве десятый раз. В этом году ее проведут онлайн в ночь с 24 на 25 апреля, сообщает заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Принять участие в акции, посвященной 60-летию первого полета человека в космос, можно будет бесплатно. Тема «Библионочи-2021» — «Через книги к звездам». «В предстоящей “Библионочи” примут участие библиотеки, культурные центры, музеи. Вместе культурные площадки Москвы проведут больше 50 онлайн-мероприятий», — отметила Сергунина.

Основную программу будут транслировать с 18:00 24 апреля до 4:00 25 апреля. Детская программа «Библиосумерки» пройдет с 16:00 до 22:00. Участники акции смогут побывать на встрече с писателем Олегом Роем, журналистом Львом Данилкиным, а также послушать читки актеров театра «Практика».

Впервые акция «Библионочь» состоялась в 2012 году. С тех пор она проводится ежегодно. Библиотеки до позднего вечера ждут гостей, которые приходят поговорить о книгах и принять участие в литературных конкурсах. В 2020 году «Библионочь» впервые прошла в онлайн-формате в связи с пандемией коронавируса.

