В Москве открыли выставку о Школе-студии МХАТ

Отмечается, что экспозиция открылась в рамках юбилейного проекта "Школе-студии МХАТ - 80. Семейный альбом". Посетить выставку можно до 28 октября.

В программе проекта: встречи с артистами, различные мастер-классы, показы спектаклей и фильмов, лекции. Экспозиция расскажет о вузе с 1943 года, его ректорах и педагогах, кафедрах и факультетах. Зрители смогут увидеть архивные фотографии и видеозаписи спектаклей, эскизы, макеты и многое другое.

Ранее столичный департамент транспорта выпустил лимитированные карты "Тройка" к столетию Музея МХАТ, на которых изображены уникальные экспонаты театра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

