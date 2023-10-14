В Москве открыли выставку о Школе-студии МХАТ
В Новом Манеже в столице открылась выставка, посвященная истории Школы-студии МХАТ, сообщает ТАСС.
Отмечается, что экспозиция открылась в рамках юбилейного проекта "Школе-студии МХАТ - 80. Семейный альбом". Посетить выставку можно до 28 октября.
В программе проекта: встречи с артистами, различные мастер-классы, показы спектаклей и фильмов, лекции. Экспозиция расскажет о вузе с 1943 года, его ректорах и педагогах, кафедрах и факультетах. Зрители смогут увидеть архивные фотографии и видеозаписи спектаклей, эскизы, макеты и многое другое.
Ранее столичный департамент транспорта выпустил лимитированные карты "Тройка" к столетию Музея МХАТ, на которых изображены уникальные экспонаты театра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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