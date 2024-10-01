«Помогают богатым!»: Розовский назвал закон о меценатстве бесполезным

Президент РФ Владимир Путин в 2014 году подписал федеральный закон «О меценатской деятельности», который определяет ее основные понятия и закрепляет правовой статус благотворителей. Согласно закону, меценатской деятельностью признается безвозмездная передача юрлицами и физлицами имущества, денежных средств в сфере культуры, образования и искусства, направленная на сохранение культурных ценностей и развитие культуры. Сюда же подпадает, например, выполнение реставрационных работ и оказание различных услуг учреждениям культуры.

В документе подчеркивается, что получателями меценатской помощи могут быть только государственные, муниципальные и негосударственные некоммерческие организации культуры, а также образовательные организации, реализующие программы в области культуры и искусства. Это, в частности, музеи, библиотеки, театры и вузы, передает «Радиоточка НСН».

