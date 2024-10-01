«Помогают богатым!»: Розовский назвал закон о меценатстве бесполезным
Даже благотворительная помощь в театральной сфере довольно часто распределяется по признаку знакомства, отметил в эфире НСН худрук театра «У Никитских ворот» Марк Розовский.
Закон о меценатской деятельности в России является бесполезным, необходимо сделать так, чтобы меценатам было выгодно помогать театрам, заявил корреспонденту НСН художественный руководитель театра «У Никитских ворот», драматург и сценарист Марк Розовский в кулуарах заседания Директорской ложи театров.
«Нам надо нести ответственность за государственную, культурную, в частности, театральную политику в этом деле. У нас нет закона о меценатстве до сих пор, настоящего, подлинного, с моей точки зрения. У нас есть благотворительность, но это совсем другое, нежели меценатство. Нет закона о меценатстве, когда меценатам выгодно помогать театрам. Да и помощь, даже благотворительная помощь, довольно часто у нас распределяется, так сказать, по признаку знакомства… У нас часто поддерживают богатых, вместо того, чтобы поддерживать в первую очередь бедных. Так было принято в России... Надо бедным театрам помогать, которые нуждаются в первую очередь, а не театрам, которые и так имеют большие залы, звездные составы, хорошо зарабатывают и так далее», – сказал Розовский.
Он отметил, что в некоторых театрах актеры получают зарплату «меньше, чем уборщики».
«Если мы поговорим с рядовыми работниками театра… У меня, например, в театре некоторые актеры, которые работают очень много, получают меньше, чем уборщицы. Нормально это? Не ненормально, конечно же. Понимаете, они любят искусство, любят свой театр, они никогда не покинут свою стезю. Поэтому на Директорской ложе довольно часто ставятся вопросы выживания, вопросы регулирования и финансирования, постановки каких-то проблем, от которых нельзя убежать и от которых нельзя уклониться», – указал собеседник НСН.
Кроме того, худрук назвал объединение ряда театров «чиновничьей блажью» и связал его с нехваткой главных режиссеров.
«Много можно назвать директоров театров, которые знают прекрасно свое дело, а вот режиссерских кадров, главных режиссеров, между прочим, не хватает. Отсюда какие-то перекосы в сторону объединения театров, причем иногда объединяются театры, не совсем близкие друг к другу. По творческой линии это такая чиновничья блажь или чиновничье решение, которое иногда может оказаться чреватым для конкретной работы того или иного коллектива. Это дело очень нужно вести осторожно. И для этого надо общаться, для этого надо честно смотреть в глаза и честно говорить о проблемах», – добавил он.
Президент РФ Владимир Путин в 2014 году подписал федеральный закон «О меценатской деятельности», который определяет ее основные понятия и закрепляет правовой статус благотворителей. Согласно закону, меценатской деятельностью признается безвозмездная передача юрлицами и физлицами имущества, денежных средств в сфере культуры, образования и искусства, направленная на сохранение культурных ценностей и развитие культуры. Сюда же подпадает, например, выполнение реставрационных работ и оказание различных услуг учреждениям культуры.
В документе подчеркивается, что получателями меценатской помощи могут быть только государственные, муниципальные и негосударственные некоммерческие организации культуры, а также образовательные организации, реализующие программы в области культуры и искусства. Это, в частности, музеи, библиотеки, театры и вузы, передает «Радиоточка НСН».
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