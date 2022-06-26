В Москве началось прощание с Юрием Шатуновым
В Москве на Троекуровском кладбище началось прощание с российским певцом, экс-солистом «Ласкового мая» Юрием Шатуновым, сообщает информационное агентство «РИА Новости».
По данным источника, сотни людей пришли на траурную церемонию, огромная очередь выстроилась на вход на кладбище. Многие поклонники пришли с букетами белых роз.
До этого издание «Газета.ру» сообщило, что тело Юрия Шатунова будут кремировать.
Звезда 80-х умер в ночь на 23 июня из-за обширного инфаркта.
Ранее музыкальный критик, журналист Артур Гаспарян в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что несвоевременный уход из жизни Юрия Шатунова в разгар гастролей – это не только драма, но и помпезный показатель того, как артист «сгорел» на сцене.
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