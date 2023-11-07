Выставка уличного искусства «Путь сообщения» откроется в Москве 14 ноября

ЦСИ «Винзавод» и Москомархитектура откроют выставку уличного искусства «Путь сообщения» 14 ноября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу проекта.

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По словам председателя комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлианы Княжевской, такое сотрудничество является новым направлением во взаимоотношениях города и мира современного искусства. Она отметила, что уличное искусство, в том числе граффити – это больше, чем картинка, которая украшает на первый взгляд невзрачную стену. Княжевская подчеркнула, что это еще и большой диалог с людьми через столичное пространство.

Работы выставки будут располагаться на стене вдоль железнодорожных путей по дороге от Курского вокзала в сторону двух креативных кластеров: центра дизайна Artplay и ЦСИ «Винзавод». Выставка будет длиться до 15 мая 2024 года.

Ранее сообщалось, что проходящую на ВДНХ в Москве международную выставку-форум «Россия» за первые три дня посетили рекордные 448 тысяч человек. В день открытия 4 ноября выставку посетили 191 тысяча человек, передает «Радиоточка НСН».

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