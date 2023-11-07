Международную выставку-форум «Россия» посетили рекордные 448 тысяч человек
Проходящую на ВДНХ в Москве международную выставку-форум «Россия» за первые три дня посетили рекордные 448 тысяч человек. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
Уточняется, что в день открытия 4 ноября выставку посетили 191 тысяча человек, 5 ноября — 123 тысячи человек, 6 ноября — 134 тысячи человек. Отмечается, что данные показатели являются рекордными для ВДНХ.
«Гости посетили экспозиции всех 89 регионов России, а также стенды и павильоны министерств, крупнейших компаний и государственных корпораций», - говорится в сообщении.
Организаторы также напомнили, что выставка «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года.
Ранее в пресс-службе АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» заявили, что 4 сентября была зафиксирована массированная хакерская атака на сайты выставки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число пострадавших в смертельном ДТП в Кашире выросло до семи
- Международную выставку-форум «Россия» посетили рекордные 448 тысяч человек
- Песков: Россия продолжит гуманитарную помощь Газе
- Названы эффективные в этом сезоне вакцины от гриппа
- Педиатр рассказал, почему воспитанники детских садов часто болеют
- Олег Царев дал первый комментарий после покушения со стороны украинских спецслужб
- Песков назвал цели визита Путина в поддержавший санкции Казахстан
- STT: В Финляндии арестовали недвижимость академика РАН Алешина на 2,5 млн евро
- Депутат Даванков предложил ввести СМС-уведомления о магнитных бурях
- Брюс Уиллис не узнал экс-жену Деми Мур из-за развития деменции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru