Международную выставку-форум «Россия» посетили рекордные 448 тысяч человек

Уточняется, что в день открытия 4 ноября выставку посетили 191 тысяча человек, 5 ноября — 123 тысячи человек, 6 ноября — 134 тысячи человек. Отмечается, что данные показатели являются рекордными для ВДНХ.

«Гости посетили экспозиции всех 89 регионов России, а также стенды и павильоны министерств, крупнейших компаний и государственных корпораций», - говорится в сообщении.

Организаторы также напомнили, что выставка «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года.

Ранее в пресс-службе АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» заявили, что 4 сентября была зафиксирована массированная хакерская атака на сайты выставки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

