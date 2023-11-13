В Москве и Петербурге пройдет фестиваль китайской культуры

Отмечается, что симфонический оркестр выступит 13 и 16 ноября в Москве и Санкт-Петербурге. Концерт в столице пройдет 13 ноября на Новой сцене Большого театра России. В свою очередь в Петербурге выступление китайских музыкантов состоится 16 ноября на основной сцене Александринского театра.

Так, в программу концертов в Москве и Петербурге включены произведения современных китайских композиторов. Среди них, в частности, Чжао Цзипин, Лю Вэньцзинь и Ван Юньфэй.

Ранее зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что свыше 70 стран и 50 официальных делегаций примут участие в IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур, который будет проходить с 16 по 18 ноября, передает «Радиоточка НСН».

