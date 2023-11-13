В Москве и Петербурге пройдет фестиваль китайской культуры
Фестиваль китайской культуры в России начнется с выступления Национального симфонического оркестра Китайского национального театра оперы и балета в Государственном академическом Большом театре России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росконцерта.
Отмечается, что симфонический оркестр выступит 13 и 16 ноября в Москве и Санкт-Петербурге. Концерт в столице пройдет 13 ноября на Новой сцене Большого театра России. В свою очередь в Петербурге выступление китайских музыкантов состоится 16 ноября на основной сцене Александринского театра.
Так, в программу концертов в Москве и Петербурге включены произведения современных китайских композиторов. Среди них, в частности, Чжао Цзипин, Лю Вэньцзинь и Ван Юньфэй.
Ранее зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что свыше 70 стран и 50 официальных делегаций примут участие в IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур, который будет проходить с 16 по 18 ноября, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве и Петербурге пройдет фестиваль китайской культуры
- Минобороны назвало сообщение о «перегруппировке» военных провокацией
- Помощник Митты: Режиссер находится в больнице на обследовании
- В Израиле заявили о нежелании управлять Газой после конфликта
- Посуточную аренду разрешат только при согласии соседей
- Пользователям WhatsApp стала доступна функция защиты чатов паролем
- «Ее мало что спасет»: Эксперт Бениш рассказал о новогодних гастролях Пугачевой
- Захарова в шуточной форме описала возможный разговор Зеленского с Трампом
- Власти опровергли информацию о попытке захода ДРГ в Белгородскую область
- Из Газы в понедельник эвакуируют 103 россиянина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru