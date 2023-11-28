В Москве 28 ноября пройдет церемония вручения премии «Все цвета джаза»

Награду в номинации «Восходящая звезда» сегодня вечером получит группа «SINcopated». Как они сами о себе говорят, их музыка – это джазовый бутерброд с начинкой из фанка, нео-соула и блюза.

«Лучшей площадкой года» слушатели выбрали подпольный джазовый клуб The Bix, расположенный в подвале на Патриарших прудах в Москве, где каждый вечер проходят бесплатные живые выступления джазовых музыкантов. Как говорят сами посетители клуба, это местечко славится атмосферой 1920-х годов, с бархатными диванами, столами из белого мрамора и сценой, на которой выступают джаз-бэнды.

Награду за «Релиз года» получит джазовая саксофонистка, вокалистка, композитор, финалист международного конкурса молодых исполнителей «Пять звезд» Анна Королёва.

«Фестивалем года» слушатели Радио JAZZ 89.1 FM назвали литературно-джазовые «Белые Ночи в Купчино». Музыкальный праздник прошел 1-2 июля в парке Интернационалистов в Санкт-Петербурге, вход был бесплатным для всех ценителей. На фестивале молодые джазмены представляли свое искусство широкой аудитории.

Премию за «Мероприятие года» вручат сегодня вечером серии специальных концертов «MOSCOW JAZZ FESTIVALL». Благодаря нему более тысячи артистов из России и стран зарубежья целую неделю с 19 по 25 июня выступали в саду «Эрмитаж», парках «Зарядье» и «Музеон», на площади перед ЦУМом, на ВДНХ, в «Депо.Москва» и на Северном Речном вокзале.

«Музыкантом года» более четырех тысяч слушателей назвали одного из основателей группы «Billy’s Band» Билли Новика. Артист уникален: он играет на контрабасе, фортепиано, ударных, губной гармонике, банджо, бас-гитаре и гитаре. Всё это, по его собственному признанию, создает отдельный жанр - «романтический алкоджаз из Петербурга».