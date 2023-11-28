В Москве 28 ноября пройдет церемония вручения премии «Все цвета джаза»
Сегодня в московском зале Omega Rooftop на крыше Универмага «Цветной» лауреаты премии «Все цвета джаза» получат заслуженные награды в семи номинациях.
Церемония вручения престижной премии в мире джазовой музыки «Все цвета джаза» состоится 28 ноября в московском зале Omega Rooftop на крыше Универмага «Цветной» (Цветной бульвар 15с1, 7 этаж).
Слушатели Радио JAZZ 89.1 FM целый месяц с 16 октября по 17 ноября голосовали за лучших из лучших в шести номинациях, еще одного победителя выбрала сама радиостанция. В общей сложности лауреаты получили около 15 тысяч голосов, принесших им победу.
Награду в номинации «Восходящая звезда» сегодня вечером получит группа «SINcopated». Как они сами о себе говорят, их музыка – это джазовый бутерброд с начинкой из фанка, нео-соула и блюза.
«Лучшей площадкой года» слушатели выбрали подпольный джазовый клуб The Bix, расположенный в подвале на Патриарших прудах в Москве, где каждый вечер проходят бесплатные живые выступления джазовых музыкантов. Как говорят сами посетители клуба, это местечко славится атмосферой 1920-х годов, с бархатными диванами, столами из белого мрамора и сценой, на которой выступают джаз-бэнды.
Награду за «Релиз года» получит джазовая саксофонистка, вокалистка, композитор, финалист международного конкурса молодых исполнителей «Пять звезд» Анна Королёва.
«Фестивалем года» слушатели Радио JAZZ 89.1 FM назвали литературно-джазовые «Белые Ночи в Купчино». Музыкальный праздник прошел 1-2 июля в парке Интернационалистов в Санкт-Петербурге, вход был бесплатным для всех ценителей. На фестивале молодые джазмены представляли свое искусство широкой аудитории.
Премию за «Мероприятие года» вручат сегодня вечером серии специальных концертов «MOSCOW JAZZ FESTIVALL». Благодаря нему более тысячи артистов из России и стран зарубежья целую неделю с 19 по 25 июня выступали в саду «Эрмитаж», парках «Зарядье» и «Музеон», на площади перед ЦУМом, на ВДНХ, в «Депо.Москва» и на Северном Речном вокзале.
«Музыкантом года» более четырех тысяч слушателей назвали одного из основателей группы «Billy’s Band» Билли Новика. Артист уникален: он играет на контрабасе, фортепиано, ударных, губной гармонике, банджо, бас-гитаре и гитаре. Всё это, по его собственному признанию, создает отдельный жанр - «романтический алкоджаз из Петербурга».
Наконец, премию «За вклад в развитие российского джаза» получит народный артист России Игорь Бутман. Он основал биг-бэнд еще в далеком 1999 году, с 2012 года он носит гордое название Московского джазового оркестра. В 2018 году стал инициатором и худруком крупнейшего джазового мероприятия в истории России - Международного Дня Джаза в Санкт-Петербурге. В 2019 году основал и возглавил единственную в России Академию джаза.
Гостей вечера ожидают изысканные напитки и угощения, уютная атмосфера с видом на ночную Москву и показ модного российского дизайнера, основательницы бренда Mari Konina, ученицы модельера Вячеслава Зайцева Марии Кониной.
Впервые награждение состоялось в 2014 году. С момента основания премии «Все цвета джаза» на сцене Радио JAZZ 89.1 FM выступили более 90 исполнителей и резидентов крупнейших музыкальных фестивалей. Среди них Леонид Агутин, Лариса Долина, Игорь Бутман, Валерий Сюткин и многие другие.
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