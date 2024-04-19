В Монголии готовят к показу фильм «Легенда о любви» с актерами из Бурятии
На телеэкраны Монголии скоро выйдет новый художественный фильм «Легенда о любви», снятый в России с актёрами из Бурятии, сообщает ТАСС.
По словам директора монгольской телекомпании UBS TV Лхагвадоржийна Балхжавы, который в свое время получил режиссерское образование в Ленинграде, это картина о духовных ценностях человека. Руководитель телекомпании также рассказал, что активно сотрудничает со студенческими друзьями из бывших советских республик.
«Я окончил режиссерское отделение под руководством учеников Георгия Товстоногова. С теплом вспоминаю свое студенчество», - добавил Балхжав.
Ранее стало известно, что Орейро приедет в Москву для съемок с Охлобыстиным и Асмус, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Концертный директор Оркина: Ирина Круг увеличила гонорар из-за успеха сына
- И.о. ректора Института Пушкина назначили Никиту Гусева
- Из китайской версии App Store удалили WhatsApp, Threads и Telegram
- Машков: назрела необходимость снимать фильмы об СВО
- Главу ростовского филиала «Россельхозцентра» задержали за присвоение 11 млн рублей
- Фильм «Вызов» выпустят в прокат в Турции
- В пяти населенных пунктах Тюменской области объявили срочную эвакуацию
- В Монголии готовят к показу фильм «Легенда о любви» с актерами из Бурятии
- СМИ: Российская РЭБ не дала украинским дронам поразить систему «Солнцепек»
- В Саратовской области отменили парад и салют на 9 мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru