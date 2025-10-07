В Минкультуры выступили за включение отечественных песен на соревнованиях
Министерство культуры выступает за включение в программу массовых спортивных мероприятий произведений отечественных композиторов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Ранее депутаты Госдумы Олег Матыцин, Сергей Колунов, Владимир Кошелев и Илья Вольфсон направили обращение в Минкульт, предложив рекомендовать организаторам массовых спортивных событий использовать в приоритетном порядке композиции российских авторов.
«Министерство всецело поддерживает практику включения... в большей степени классических произведений российских композиторов, внесших значительный вклад в мировое академическое искусство», - говорится в ответе статс-секретаря - замминистра культуры Жанны Алексеевой на инициативу.
Подчеркивается, что такая музыка способствует созданию торжественной атмосферы и культурному обогащению зрителей, формирует эстетические ориентиры, укрепляет взаимосвязь спорта и высокого искусства.
