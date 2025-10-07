В Минкультуры выступили за включение отечественных песен на соревнованиях

Министерство культуры выступает за включение в программу массовых спортивных мероприятий произведений отечественных композиторов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Недовольных будет больше? Минкультуры измерит ценности российских фильмов

Ранее депутаты Госдумы Олег Матыцин, Сергей Колунов, Владимир Кошелев и Илья Вольфсон направили обращение в Минкульт, предложив рекомендовать организаторам массовых спортивных событий использовать в приоритетном порядке композиции российских авторов.

«Министерство всецело поддерживает практику включения... в большей степени классических произведений российских композиторов, внесших значительный вклад в мировое академическое искусство», - говорится в ответе статс-секретаря - замминистра культуры Жанны Алексеевой на инициативу.

Подчеркивается, что такая музыка способствует созданию торжественной атмосферы и культурному обогащению зрителей, формирует эстетические ориентиры, укрепляет взаимосвязь спорта и высокого искусства.

ФОТО: РИА Новости
