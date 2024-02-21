В Минкультуры назвали приоритетные направления поддержки кино
Министерство культуры России окажет финансовую поддержку отечественному кинопроизводству в 2024 году по 14 приоритетным темам. Приказ опубликован на сайте ведомства.
В числе новых приоритетных тем: создание и распространение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, единство народов страны, укрепление позитивного образа многодетной семьи, наука, историческое кино.
Тема о противодействии современному нацизму и фашизму дополнена тезисом «миротворческая миссия России».
Минкультуры РФ ранее подвело итоги очной защиты кинопроектов и представило список из 249 фильмов, рекомендованных к получению субсидий на развитие отечественной кинематографии. На господдержку смогут рассчитывать, в частности, фильмы об СВО «Своих не бросаем» и «Свинцовые небеса». Кроме того, государство поможет с финансированием продолжения «Чебурашки» и экранизации романа Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru