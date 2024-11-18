В Минкульте создают лабораторию госпраздников, чтобы «переосмыслить» значимые даты

В России планируют создать лабораторию госпраздников на базе Министерства культуры РФ, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на заседание Общественной палаты.

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По информации газеты, новая лаборатория займется «переосмыслением государственных праздников и наполнением их содержанием».

По словам замглавы Минкульта Сергея Першина, в 1960-е годы такая лабораторию уже существовала. Председатель Общественного совета при Минкульте Александр Чайковский отметил, в России сейчас много праздников, которые основаны на «какой‑то чепухе», а лаборатория занималась бы продвижением более значимых событий.

Ранее настоятель Георгиевского храма в Нахабино, священник отец Павел (Островский) заявил НСН, что россиянам следует отказаться от отмечания Хэллоуина, Самайна и других навязанных извне праздников, поскольку они направлены на разрушение русской культуры, куда разумнее обратиться к традиционным русским праздникам, например, Святкам или Покрову.

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ФОТО: Фото Ria.ru
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