В Минкульте создают лабораторию госпраздников, чтобы «переосмыслить» значимые даты
В России планируют создать лабораторию госпраздников на базе Министерства культуры РФ, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на заседание Общественной палаты.
По информации газеты, новая лаборатория займется «переосмыслением государственных праздников и наполнением их содержанием».
По словам замглавы Минкульта Сергея Першина, в 1960-е годы такая лабораторию уже существовала. Председатель Общественного совета при Минкульте Александр Чайковский отметил, в России сейчас много праздников, которые основаны на «какой‑то чепухе», а лаборатория занималась бы продвижением более значимых событий.
Ранее настоятель Георгиевского храма в Нахабино, священник отец Павел (Островский) заявил НСН, что россиянам следует отказаться от отмечания Хэллоуина, Самайна и других навязанных извне праздников, поскольку они направлены на разрушение русской культуры, куда разумнее обратиться к традиционным русским праздникам, например, Святкам или Покрову.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru