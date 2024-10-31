Патриарх Кирилл раскритиковал попытки русификации Хэллоуина

Патриарх Русской православной церкви Кирилл раскритиковал попытки русифицировать Хэллоуин, сообщает «Интерфакс».

Хэллоуин под запретом

Свое мнение на этот счёт он выразил на заседании бюро президиума Всемирного русского народного собора.

По словам патриарха, в ряде государственных школ в российских регионах решили отметить праздник, характерный для западной культуры, переименовав его в Велесову ночь. Предстоятель РПЦ назвал это подменой ценностей и фальсификацией национальной истории.

«Умаление роли христианства в созидании государственности нашего народа есть некий вызов подлинным ценностям Русского мира», - добавил патриарх.

Ранее депутат Милонов призвал провести проверку насаждения культа Хеллоуина в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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