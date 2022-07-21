В Минкульте поддержали идею создания социальных театров для подростков

Глава Минкультуры Ольга Любимова заявила о поддержке инициативы по созданию в России социальных театров для подростков на базе учреждений культуры.

«Договорились об этом на встрече с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и уполномоченным по правам ребенка в Московской области Ксенией Мишоновой», - написала она в своем Telegram-канале.

Министр отметила, что одним из важных направлений деятельности института уполномоченных является программа «Подростки России», которая подразумевает создание и развитие в стране сети пространств, где несовершеннолетние могли бы встречаться в неформальной обстановке и проводить свободное время с пользой.