В Минкульте поддержали идею создания социальных театров для подростков
Глава Минкультуры Ольга Любимова заявила о поддержке инициативы по созданию в России социальных театров для подростков на базе учреждений культуры.
«Договорились об этом на встрече с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и уполномоченным по правам ребенка в Московской области Ксенией Мишоновой», - написала она в своем Telegram-канале.
Министр отметила, что одним из важных направлений деятельности института уполномоченных является программа «Подростки России», которая подразумевает создание и развитие в стране сети пространств, где несовершеннолетние могли бы встречаться в неформальной обстановке и проводить свободное время с пользой.
По словам Любимовой, для развития подобных центров и было предложено создать социальные театры.
Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский в пресс-центре НСН заявил, что Киркоров и Милохин ориентируют молодежь на странные ценности.
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