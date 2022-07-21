В Минкульте поддержали идею создания социальных театров для подростков

Глава Минкультуры Ольга Любимова заявила о поддержке инициативы по созданию в России социальных театров для подростков на базе учреждений культуры.

«Договорились об этом на встрече с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и уполномоченным по правам ребенка в Московской области Ксенией Мишоновой», - написала она в своем Telegram-канале.

Министр отметила, что одним из важных направлений деятельности института уполномоченных является программа «Подростки России», которая подразумевает создание и развитие в стране сети пространств, где несовершеннолетние могли бы встречаться в неформальной обстановке и проводить свободное время с пользой.

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По словам Любимовой, для развития подобных центров и было предложено создать социальные театры.

Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский в пресс-центре НСН заявил, что Киркоров и Милохин ориентируют молодежь на странные ценности.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
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