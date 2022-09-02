В МХТ заявили об отмене спектаклей из-за СВО на Украине
Художественный руководитель и директор МХТ им. Чехова Константин Хабенский заявил об отмене нескольких запланированных на новый сезон постановок, сообщает РИА Новости.
По его словам, это связано со специальной военной операцией (СВО) на Украине.
«Мы не обязаны комментировать события, но чувствовать ситуацию, чувствовать настроение зрителя, прочувствовать то, за чем они приходят сейчас к нам, мы должны», — подчеркнул Хабенский на сборе труппы.
Ранее новый 96-й сезон стартовал в Московском государственном академическом театре оперетты, первой постановкой стал мюзикл Максима Дунаевского «Каприз императрицы», сообщает «Свободная пресса».
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