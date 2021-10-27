Хабенского назначили худруком МХТ имени Чехова
Актер, Народный артист России Константин Хабенский займет должность художественного руководителя Московского Художественного театра имени А. П. Чехова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.
Хабенский сменит на посту худрука Сергея Женовача, который руководил МХТ имени Чехова с 2018 года. Отмечается, что Женовач покидает должность по собственному желанию.
Константин Хабенский присоединился к труппе МХТ имени Чехова в 2003 году. Среди театральных работ артиста — спектакли «Гамлет», «Белая гвардия», «Трёхгрошовая опера», «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена».
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