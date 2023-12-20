В МХТ им. Чехова не стали комментировать слухи об увольнении директора
В Московском Художественном театре имени Чехова не стали опровергать или подтверждать слухи об увольнении директора Айрата Тухватуллина.
Как пишет Газета.Ru, в театре отказались каким-либо образом комментировать появившуюся в СМИ информацию об этом.
«Мы не даём комментариев по этому вопросу», — заключили в пресс-службе театра.
Ранее в СМИ появилась информация, что художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский решил расстаться с Тухватуллиным, который якобы покинет свою должность с 1 января 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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