В МХТ им. Чехова не стали комментировать слухи об увольнении директора

Как пишет Газета.Ru, в театре отказались каким-либо образом комментировать появившуюся в СМИ информацию об этом.

«Мы не даём комментариев по этому вопросу», — заключили в пресс-службе театра.

Ранее в СМИ появилась информация, что художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский решил расстаться с Тухватуллиным, который якобы покинет свою должность с 1 января 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

