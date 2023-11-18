Режиссер Никита Михалков возмутился увольнением Железняк из-за позиции по СВО

Ранее Железняк заявила, что ей отказали в роли из-за поддержки специальной военной операции.

Михалков задается вопросом, как это получилось, что партнер по съемочной площадке актрисы отказался с ней играть в одном фильме, однако его не лишили роли, а Железняк не утвердили.

Тогда артистке объяснили, что неназванный коллега не хочет работать с ней из-за ее патриотической позиции. Железняк потеряла роль, по ее словам, поначалу она обижалась на артиста, но «пережила и отпустила» это, напоминает «Радиоточка НСН».

