Режиссер Никита Михалков возмутился увольнением Железняк из-за позиции по СВО
Режиссер Никита Михалков возмутился увольнением актрисы, заслуженной артистке России Олеси Железняк из сериала из-за ее позиции по СВО, передает News.ru.
Ранее Железняк заявила, что ей отказали в роли из-за поддержки специальной военной операции.
Михалков задается вопросом, как это получилось, что партнер по съемочной площадке актрисы отказался с ней играть в одном фильме, однако его не лишили роли, а Железняк не утвердили.
Тогда артистке объяснили, что неназванный коллега не хочет работать с ней из-за ее патриотической позиции. Железняк потеряла роль, по ее словам, поначалу она обижалась на артиста, но «пережила и отпустила» это, напоминает «Радиоточка НСН».
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