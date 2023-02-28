В Луганске выступит цифровая копия Пьера Нарцисса

Вдова Пьера Нарцисса Валерия Калачева планирует выступить в Луганске перед участниками спецоперации. На концерте будут исполнены несколько песен с цифровой копией покойного артиста..

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«Я уезжаю в Луганск. Будем радовать солдат классной программой. У нас отличный балет. Прозвучат песни Нарцисса. Он появится на экране», – заявила Калачева в эфире «Пятого канала».

Она также выразила мнение, что предстоящий концерт вдохновит солдат. Сегодня Калачева выступает под псевдонимом Monisha.

Ранее Бывший режиссер МХАТа Эдуард Бояков назвал Земфиру «голосом поколения» и главной потерей отечественной острады.

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ФОТО: РИА Новости
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