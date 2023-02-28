«Что-то стряслось?»: Ургант отреагировал на выпад Боякова

Телеведущий Иван Ургант «понял, что, что-то стряслось», когда НСН попросила его прокомментировать критику со стороны театрального режиссёра Эдуарда Боякова. Ранее в Youtube-интервью каналу «Эмпатия Манучи» Бояков заявил, что шоумену Ивану Урганту не место на Первом канале, и подтвердил своё намерение при случае плюнуть ведущему в лицо.

«Подождите, неделя только началась, но я уже понял, что что-то стряслось. Господи, во-первых, я счастлив, что Эдуард в форме. Ну, а во-вторых, видимо, придётся делать официальное заявление», - улыбнулся Ургант.

На просьбу огласить это заявление в эфире НСН шоумен заявил, сейчас он для этого не готов, но уже собрался с мыслями.

«Я настолько собран, что шнурки не могу завязать», - парировал предложение НСН комик.