«Что-то стряслось?»: Ургант отреагировал на выпад Боякова

Иван Ургант в эфире НСН отшутился от критики театрального режиссера в свой адрес.

Телеведущий Иван Ургант «понял, что, что-то стряслось», когда НСН попросила его прокомментировать критику со стороны театрального режиссёра Эдуарда Боякова. Ранее в Youtube-интервью каналу «Эмпатия Манучи» Бояков заявил, что шоумену Ивану Урганту не место на Первом канале, и подтвердил своё намерение при случае плюнуть ведущему в лицо.

«Подождите, неделя только началась, но я уже понял, что что-то стряслось. Господи, во-первых, я счастлив, что Эдуард в форме. Ну, а во-вторых, видимо, придётся делать официальное заявление», - улыбнулся Ургант.

На просьбу огласить это заявление в эфире НСН шоумен заявил, сейчас он для этого не готов, но уже собрался с мыслями.

«Я настолько собран, что шнурки не могу завязать», - парировал предложение НСН комик.
Ургант ответил Боякову, пообещавшему в него плюнуть

По мнению Эдуарда Боякова, Урганту, авторская программа которого выходила на Первом канале, «не место» на государственном телеканале. Телеведущий выступает против политики России, считает экс-худрук МХАТ им. М.Горького.

«Первый канал — это государственный канал. Существует совершенно очевидная государственная политика, нет ни одной страны в мире, где можно играть против системы», — сказал режиссер.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Эдуард БояковИван Ургант
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