В «Ленкоме» назвали возможную замену Инны Чуриковой

По его словам, кандидатуры актрис обсуждались, но последнее слово останется за режиссером. Варшавер также посетовал на весьма бедный выбор актрис.

Чурикову пригласил в «Ленком» в начале 1970-х годов Марк Захаров, бывший на тот момент художественным руководителем. Инна Михайловна выступала на сцене этого театра в течение нескольких десятилетий.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов назвал Инну Чурикову величайшей актрисой современности. Об этом сообщило агентство НСН.

