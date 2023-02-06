В «Ленкоме» назвали возможную замену Инны Чуриковой

Актрису Инну Чурикову, ушедшую из жизни 14 января 2023 года, могут заменить в спектаклях «Ленкома Марка Захарова» Мария Миронова и Татьяна Васильева. Об этом заявил директор «Ленкома» Марк Варшавер в интервью изданию «АиФ».

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По его словам, кандидатуры актрис обсуждались, но последнее слово останется за режиссером. Варшавер также посетовал на весьма бедный выбор актрис.

Чурикову пригласил в «Ленком» в начале 1970-х годов Марк Захаров, бывший на тот момент художественным руководителем. Инна Михайловна выступала на сцене этого театра в течение нескольких десятилетий.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов назвал Инну Чурикову величайшей актрисой современности. Об этом сообщило агентство НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:АктрисаТеатр
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