В «Ленкоме» назвали возможную замену Инны Чуриковой
Актрису Инну Чурикову, ушедшую из жизни 14 января 2023 года, могут заменить в спектаклях «Ленкома Марка Захарова» Мария Миронова и Татьяна Васильева. Об этом заявил директор «Ленкома» Марк Варшавер в интервью изданию «АиФ».
По его словам, кандидатуры актрис обсуждались, но последнее слово останется за режиссером. Варшавер также посетовал на весьма бедный выбор актрис.
Чурикову пригласил в «Ленком» в начале 1970-х годов Марк Захаров, бывший на тот момент художественным руководителем. Инна Михайловна выступала на сцене этого театра в течение нескольких десятилетий.
Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов назвал Инну Чурикову величайшей актрисой современности. Об этом сообщило агентство НСН.
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