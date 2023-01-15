В Госдуме назвали Чурикову величайшей актрисой нашего времени

«Величайшая актриса нашего времени! Имел честь быть с нею знакомым. Она задавала определенный особый женский код в театральном и киноискусстве», — заявил парламентарий. Он отметил, что главное в Чуриковой – «потрясающая откровенность и отсутствие фальши».

Народную артисту СССР Инну Чурикову похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Президент России Владимир Путин в связи с ее смертью направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

