В Госдуме назвали Чурикову величайшей актрисой нашего времени
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая скончалась 14 января, задавала особый женский код в театральном и киноискусстве, она величайшая актриса нашего времени, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы от «Единой России» Олега Морозова.
«Величайшая актриса нашего времени! Имел честь быть с нею знакомым. Она задавала определенный особый женский код в театральном и киноискусстве», — заявил парламентарий. Он отметил, что главное в Чуриковой – «потрясающая откровенность и отсутствие фальши».
Народную артисту СССР Инну Чурикову похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.
Президент России Владимир Путин в связи с ее смертью направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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