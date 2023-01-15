В Госдуме назвали Чурикову величайшей актрисой нашего времени

Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая скончалась 14 января, задавала особый женский код в театральном и киноискусстве, она величайшая актриса нашего времени, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы от «Единой России» Олега Морозова.

Скончалась народная артистка СССР Инна Чурикова

«Величайшая актриса нашего времени! Имел честь быть с нею знакомым. Она задавала определенный особый женский код в театральном и киноискусстве», — заявил парламентарий. Он отметил, что главное в Чуриковой – «потрясающая откровенность и отсутствие фальши».

Народную артисту СССР Инну Чурикову похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Президент России Владимир Путин в связи с ее смертью направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:КиноТеатрНародный Артист
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