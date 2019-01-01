В «Ленинграде» открестились от плагиата

Журналистка Ольга Бешлей предположила, что в новом клипе группы «Ленинград», лидером которой является Сергей Шнуров, присутствует плагиат. Об этом она написала в своем аккаунте в Facebook. По ее словам, клип группы на песню i_$uss имеет много общего с видео на песню The Next Day Дэвида Боуи. Она добавила, что это можно назвать «обширным» и «грубым» цитированием.

Пресс-секретарь и гитарист группировки «Ленинград» Дмитрий Гугучкин в эфире НСН ответил на критику недоумением.

«Мне кажется, это стандартная история, когда кто-то пытается пропиариться за счет группы "Ленинград", потому что я не нашел даже ничего близкого, чтобы назвать это плагиатом или даже цитированием. Нам никто не жаловался на клип, не звонил, ничего такого не было. Был резонанс какой-то в прессе, но к нам никто не обращался», - заявил он.