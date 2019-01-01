Культура

В «Ленинграде» открестились от плагиата

7 июня17:03
Станислав Меркулов

Пресс-секретарь и гитарист популярной группы в эфире НСН удивился информации о копировании идеи своего нового клипа.

Журналистка Ольга Бешлей предположила, что в новом клипе группы «Ленинград», лидером которой является Сергей Шнуров, присутствует плагиат. Об этом она написала в своем аккаунте в Facebook. По ее словам, клип группы на песню i_$uss имеет много общего с видео на песню The Next Day Дэвида Боуи. Она добавила, что это можно назвать «обширным» и «грубым» цитированием.

Пресс-секретарь и гитарист группировки «Ленинград» Дмитрий Гугучкин в эфире НСН ответил на критику недоумением.

«Мне кажется, это стандартная история, когда кто-то пытается пропиариться за счет группы "Ленинград", потому что я не нашел даже ничего близкого, чтобы назвать это плагиатом или даже цитированием. Нам никто не жаловался на клип, не звонил, ничего такого не было. Был резонанс какой-то в прессе, но к нам никто не обращался», - заявил он.

Чаплин призвал донести на «труса» Шнурова в полицию за клип на песню «i_$uss»

Клип «i_$uss» был выложен в Сеть 5 июня, он был опубликован на официальном канале группы в YouTube. Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов в эфире НСН назвал клип «Лениграда», в котором используется образ Иисуса Христа, бандеровским и призвал его запретить.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: Кадр из клипа группы "Ленинград" - i_$uss
ТЕГИ:Группа "ленинград"Клип