В «Ленинграде» открестились от плагиата
Пресс-секретарь и гитарист популярной группы в эфире НСН удивился информации о копировании идеи своего нового клипа.
Журналистка Ольга Бешлей предположила, что в новом клипе группы «Ленинград», лидером которой является Сергей Шнуров, присутствует плагиат. Об этом она написала в своем аккаунте в Facebook. По ее словам, клип группы на песню i_$uss имеет много общего с видео на песню The Next Day Дэвида Боуи. Она добавила, что это можно назвать «обширным» и «грубым» цитированием.
Пресс-секретарь и гитарист группировки «Ленинград» Дмитрий Гугучкин в эфире НСН ответил на критику недоумением.
«Мне кажется, это стандартная история, когда кто-то пытается пропиариться за счет группы "Ленинград", потому что я не нашел даже ничего близкого, чтобы назвать это плагиатом или даже цитированием. Нам никто не жаловался на клип, не звонил, ничего такого не было. Был резонанс какой-то в прессе, но к нам никто не обращался», - заявил он.
Клип «i_$uss» был выложен в Сеть 5 июня, он был опубликован на официальном канале группы в YouTube. Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов в эфире НСН назвал клип «Лениграда», в котором используется образ Иисуса Христа, бандеровским и призвал его запретить.
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