Бывшего футболиста киевского «Динамо» убили в зоне СВО
Выступавший за киевский футбольный клуб «Динамо» полузащитник Сергей Рожок ликвидирован в зоне проведения спецоперации, сообщило украинское издание «Страна».
Гибель спортсмена подтвердила Ассоциация футбола Украины. Рожку было 37 лет.
Также футболист выступал за киевский ЦСКА, «Оболонь» и «Харьков». Последним трофеем полузащитника был Кубок главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного.
По информации СМИ, Рожок погиб 23 января во время артиллерийского обстрела.
В декабре стало известно о гибели воевавшего на стороне ВСУ актера из сериала «Возвращение Мухтара» Андрея Павленко. Обстоятельства гибели артиста неизвестны, передает «Радиоточка НСН».
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