Бывшего футболиста киевского «Динамо» убили в зоне СВО

Гибель спортсмена подтвердила Ассоциация футбола Украины. Рожку было 37 лет.

Также футболист выступал за киевский ЦСКА, «Оболонь» и «Харьков». Последним трофеем полузащитника был Кубок главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

По информации СМИ, Рожок погиб 23 января во время артиллерийского обстрела.

В декабре стало известно о гибели воевавшего на стороне ВСУ актера из сериала «Возвращение Мухтара» Андрея Павленко. Обстоятельства гибели артиста неизвестны, передает «Радиоточка НСН».

