В Красноярске Мариинский театр представит оперу «Золушка»

Отмечается, что в главных партиях выйдут Цветана Омельчук, Кристина Гонца, Екатерина Латышева, Клим Тихонов, Илья Банник, Сергей Романов и Денис Беганский. Художественный руководитель и главный дирижер Красноярского академического симфонического оркестра Владимир Ланде рассказал, что опера «Золушка» уникальна сюжетом, который отличается от сказки Шарля Перро.

По его словам, сюжет оперы более креативный, смешной до уровня лучших комедий, а также полон неожиданностей. Ланде подчеркнул, что опера является первым полноценным проектом сотрудничества Мариинского театра и Красноярского академического симфонического оркестра.

Ранее сообщалось, что Академический симфонический оркестр Луганской филармонии впервые приедет на гастроли в Красноярск и 16 февраля даст концерт по произведениям известных русских композиторов XIX века, передает «Радиоточка НСН».

