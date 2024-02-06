В Красноярске Мариинский театр представит оперу «Золушка»
Мариинский театр 25 февраля впервые представит в Красноярске оперу Джоаккино Россини «Золушка», артисты выступят с Красноярским академическим симфоническим оркестром на сцене филармонии. Об этом сообщила пресс-служба Красноярской филармонии.
Отмечается, что в главных партиях выйдут Цветана Омельчук, Кристина Гонца, Екатерина Латышева, Клим Тихонов, Илья Банник, Сергей Романов и Денис Беганский. Художественный руководитель и главный дирижер Красноярского академического симфонического оркестра Владимир Ланде рассказал, что опера «Золушка» уникальна сюжетом, который отличается от сказки Шарля Перро.
По его словам, сюжет оперы более креативный, смешной до уровня лучших комедий, а также полон неожиданностей. Ланде подчеркнул, что опера является первым полноценным проектом сотрудничества Мариинского театра и Красноярского академического симфонического оркестра.
Ранее сообщалось, что Академический симфонический оркестр Луганской филармонии впервые приедет на гастроли в Красноярск и 16 февраля даст концерт по произведениям известных русских композиторов XIX века, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Министр финансов Германии заявил, что страна становится беднее
- При взрыве газа в пекарне в Сочи пострадали три человека
- СМИ: Россияне стали чаще гасить кредиты досрочно
- Умер актер из сериала «Моя прекрасная няня» Александр Симонец
- В Дагестане 32 населенных пункта остались без электричества из-за непогоды
- СМИ: ВСУ сбросили бомбу с беспилотника на автобус в Донецке
- В Новой Москве четыре человека пострадали в ДТП с шестью машинами
- Хуситы атаковали торговый корабль поблизости от берегов Йемена
- Московский суд заочно арестовал Алексея Арестовича
- Писателя Быкова оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в нежелательной организации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru