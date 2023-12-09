В Красноярске фильм из Ирана получил гран-при фестиваля документального кино

Фильм из Ирана «Один» режиссера Джафара Наджафи получил гран-при I Международного фестиваля авторского документального кино SiberiaDOC в Красноярске, передает ТАСС.

Картина рассказывает историю о четырнадцатилетнем парне из деревни - Амире. После смерти отца на его плечи легла забота о матери, а также о двенадцатилетних сестрах-близнецах.

От «Зимнего» до «Зимнего»: Режиссер «Айты» о годе после московского триумфа

Ранее В Москве в кинотеатре «Художественный подвели итоги Открытого российского кинофестиваля авторского кино «Зимний». Главный приз получила картина Ивана Твердовского «Панические атаки». Она рассказывает историю девушки, страдающей паническими атаками и нервными проявлениями, которая оказавшись в чужой стране совершает преступление.

Приз за «Лучшую режиссуру» вручили режиссеру из Якутии Николаю Корякину за фильм «Тимир», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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