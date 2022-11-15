В кинотеатре «Художественный» пройдет ретроспектива фильмов Жан-Люка Годара
С 25 по 29 ноября в кинотеатре «Художественный» пройдет ретроспектива фильмов Жан-Люка Годара «Годар. Навсегда». Серия показов состоит из пяти картин режиссера, отобранных программным директором кинотеатра Стасом Тыркиным.
«Влияние Годара огромно, как и его наследие, и наш небольшой оммаж может стать первым шагом по его популяризации в кругу молодых зрителей», - отметил Тыркин.
В программе собраны фильмы Жан-Люка Годара из разных этапов его творчества: начиная с картины «На последнем дыхании», изменившей историю кинематографа, до ленты «Имя Кармен» из позднего периода. Также в рамках ретроспективы пройдут показы фильмов «Маленький солдат» и «Безумный Пьеро», откроется программа фильмом «Презрение».
Кинорежиссер Жан-Люк Годар в свое время перевернул уравнение, по которому снималось кино, он был суперзвездой авторского кино во Франции, рассказала ранее кинокритик Зинаида Пронченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
13 сентября известный франко-швейцарский кинорежиссер Жан-Люк Годар скончался на 92-м году жизни.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 578 / сут.
Умерли
391 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+4 460 / сут.
- Госдума приняла закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребенка
- Лавров заявил, что условия Украины для начала переговоров неадекватны
- Мишустин заявил о попытках Запада изолировать Калининградскую область
- В новосибирском театре объяснили образ «принцессы с усами» в детском спектакле
- Снегопад накроет Москву во вторник
- Патрушев заявил, что все задачи спецоперации будут выполнены
- Путин заявил, что ряд стран пытается раскачать суверенитет России
- Аукцион в честь Иосифа Бродского пройдет в России
- Российские войска уничтожили в боях за Павловку до 1400 украинских военных
- Москалькова заявила о проверке видео с якобы казнью экс-бойца ЧВК «Вагнер»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru