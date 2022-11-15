В кинотеатре «Художественный» пройдет ретроспектива фильмов Жан-Люка Годара

С 25 по 29 ноября в кинотеатре «Художественный» пройдет ретроспектива фильмов Жан-Люка Годара «Годар. Навсегда». Серия показов состоит из пяти картин режиссера, отобранных программным директором кинотеатра Стасом Тыркиным.

«Влияние Годара огромно, как и его наследие, и наш небольшой оммаж может стать первым шагом по его популяризации в кругу молодых зрителей», - отметил Тыркин.

«Годар – это и есть кино»: Ушедшего режиссера назвали революцией кинематографа

В программе собраны фильмы Жан-Люка Годара из разных этапов его творчества: начиная с картины «На последнем дыхании», изменившей историю кинематографа, до ленты «Имя Кармен» из позднего периода. Также в рамках ретроспективы пройдут показы фильмов «Маленький солдат» и «Безумный Пьеро», откроется программа фильмом «Презрение».

Кинорежиссер Жан-Люк Годар в свое время перевернул уравнение, по которому снималось кино, он был суперзвездой авторского кино во Франции, рассказала ранее кинокритик Зинаида Пронченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

13 сентября известный франко-швейцарский кинорежиссер Жан-Люк Годар скончался на 92-м году жизни.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: wikimedia.org/Gary Stevens
ТЕГИ:РежиссерКиноКинотеатр
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры