Режиссёр Жан-Люк Годар скончался в 91 год

Франко-швейцарский режиссер, кинокритик, актёр, сценарист, кинопродюсер Жан-Люк Годар скончался в возрасте 91 года. Об этом сообщили его близкие французскому изданию Liberation.

Кинодеятель стоял у истоков французской новой волны в кинематографе. Его кинокартины 60-х годов прошлого века оказали революционное влияние на мировое киноискусство. На сего чету около 70 фильмов в качестве режиссёра.

Жан-Люк Годар появился на свет в состоятельной франко-швейцарской семье. Его отец был врачом и имел собственную клинику, а мать была родом из семьи швейцарских банкиров. Образование получил в Швейцарии и в парижском лицее Бюффон, после окончил философский факультет Сорбонны.

Решающую роль в творческом становлении Годара сыграло знакомство с видным кинокритиком Базеном, с подачи которого начал сотрудничать с журналом «Кайе дю синема» - «колыбелью» новой волны. Он стал лидером данного направления французского кино наряду с Трюффо, Шабролем, Риветтом и Ромером.

При этом Годар увлекался экзистенциалистской и марксистской философией. Он также широко известен антисионистскими взглядами, критикой государства Израиль и поддержкой палестинцев.

