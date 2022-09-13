«Годар – это и есть кино»: Ушедшего режиссера назвали революцией кинематографа
Для всех неравнодушных к кинематографу Годар является синонимом самого кино, отметила в эфире НСН кинокритик Зинаида Пронченко.
Кинорежиссер Жан-Люк Годар в свое время перевернул уравнение, по которому снималось кино, он был суперзвездой авторского кино во Франции, рассказала кинокритик Зинаида Пронченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Во вторник, 13 сентября, известный франко-швейцарский кинорежиссер Жан-Люк Годар скончался на 92-м году жизни.
«Фамилия Годар для всех неравнодушных к кинематографу является синонимом самого кино. Годар – это и есть кино. Годар – это, прежде всего, человек, который перевернул уравнение, по которому снималось кино до того, как он пришел в профессию. Дальше он стал суперзвездой авторского кино во Франции 60-х. Он не побоялся уйти совершенно в другую сторону: отказаться писать свою фамилию на титрах. Режиссер хоть и не поддержал по факту ни одну революцию что случилась в мире за время его жизни, но сам он был этой революцией», - сказала Пронченко.
Так, Годар является одним из режиссеров, стоявших у истоков французской «новой волны». Его раннее творчество оказало большое влияние на развитие мирового кинематографа. Дебютный фильм режиссера «На последнем дыхании» вышел на экраны в 1960 году, главные роли в нем исполнили Жан-Поль Бельмондо и Джин Сиберг. Особенность картины заключалась в том, что сценарий Годар и Франсуа Трюффо сочиняли перед началом съемочного дня, а диалоги актеры придумывали в процессе.
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