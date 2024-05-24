В Казани пройдут гастроли турецких театров
Гастроли театров Турции пройдут в рамках Международного театрально-образовательного фестиваля-форума «Науруз» в Казани. Об этом сообщил замминистра культуры Татарстана Дамир Натфуллин.
Он отметил, что в рамках форума пройдут гастроли театров из городов Анкары, а также Малого театра России с участием актрисы Ирины Муравьевой. По словам Натфуллина, спектакль «Убийство Гонзаго» вызвал большой интерес у турецких зрителей. Замминистра выразил надежду, что такой же интерес он вызовет и у зрителей в Казани.
VIII Международный театрально-образовательный фестиваль-форум «Науруз» будет проходить в Казани с 27 мая по 1 июня. Форум пройдет в офлайн и онлайн форматах.
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