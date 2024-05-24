В Казани пройдут гастроли турецких театров

Он отметил, что в рамках форума пройдут гастроли театров из городов Анкары, а также Малого театра России с участием актрисы Ирины Муравьевой. По словам Натфуллина, спектакль «Убийство Гонзаго» вызвал большой интерес у турецких зрителей. Замминистра выразил надежду, что такой же интерес он вызовет и у зрителей в Казани.

VIII Международный театрально-образовательный фестиваль-форум «Науруз» будет проходить в Казани с 27 мая по 1 июня. Форум пройдет в офлайн и онлайн форматах.

Ранее сообщалось, что новый масштабный проект «Лето в Москве. Все на улицу!» объединит все фестивали российской столицы теплого сезона. Обширная программа насыщена концертами, мастер-классами, кулинарными проектами, спортивными активностями, благотворительными и другими акциями, передает «Радиоточка НСН».

