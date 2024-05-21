Новый проект «Лето в Москве» объединит все летние фестивали столицы

Новый масштабный проект «Лето в Москве. Все на улицу!» объединит все фестивали российской столицы тёплого сезона. Обширная программа насыщена концертами, мастер-классами, кулинарными проектами, спортивными активностями, благотворительными и другими акциями. Всего подготовлено 40 разных форматов.

В общей сложности в рамках проекта «Лето в Москве. Все на улицу!» будут функционировать около 600 площадок по всему мегаполису. К участию в программе приглашаются бизнес и горожане. Фестиваль продлится 100 дней - с 1 июня по 8 сентября. Предполагается, что он привлечет более 25 миллионов человек.

Собянин: Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» будет длиться 100 дней

Уже известно, что социально ориентированные некоммерческие и молодежные организации проведут более 5,5 тысяч специальных мероприятий - экологические и спортивные мастер-классы, тренинги по трудоустройству, чемпионаты по настольным играм, викторины, другие проекты.

Среди флагманских событий нынешнего лета — фестиваль «День молодежи», форум талантливых молодых людей «Медиадвиж», благотворительный фестиваль «Город неравнодушных». Заметными проектами также обещают стать исторический фестиваль «Времена и эпохи», гастрономический - «Вкусы России».

В рамках «Лета в парке» запланировано более 5,5 тысяч мероприятий. Состоятся и музыкальные фестивали. Физкультурный раздел объединит проекты «Спортивные выходные», «ГТО в парках», «Лето. Пляж. Московский спорт» и «Мой спортивный район».

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Фото: go.mos.ru
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