Новый проект «Лето в Москве» объединит все летние фестивали столицы

Новый масштабный проект «Лето в Москве. Все на улицу!» объединит все фестивали российской столицы тёплого сезона. Обширная программа насыщена концертами, мастер-классами, кулинарными проектами, спортивными активностями, благотворительными и другими акциями. Всего подготовлено 40 разных форматов.

В общей сложности в рамках проекта «Лето в Москве. Все на улицу!» будут функционировать около 600 площадок по всему мегаполису. К участию в программе приглашаются бизнес и горожане. Фестиваль продлится 100 дней - с 1 июня по 8 сентября. Предполагается, что он привлечет более 25 миллионов человек.