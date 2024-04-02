Донбасс Опера посетит с гастролями восемь российских городов

Как отметил руководитель Донбасс Оперы, в апреле театр примет участие в фестивале балетного и оперного искусства в Крыму, который пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. На площадках в Севастополе и Симферополе артисты представят балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» и балет-феерию «Малыш и Карлсон».

«На лето запланированы гастроли по городам материковой России, где будут представлены ярчайшие репертуарные спектакли театра. На данный момент планируем выступить в Саранске, Пензе, Воронеже, Брянске, Смоленске и Москве», — поделился Денисенко.

Директор Донбасс Оперы уточнил, что осенью артистов пригласили принять участие в IX фестивале музыкальных театров «Видеть музыку» в столице.

