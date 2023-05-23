В Калуге стартовал 12-й детский фестиваль «Мир гитары»
В Калужской области 23 мая открылся 12-й детский фестиваль «Мир гитары». Мероприятия будут проходить шесть дней, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Гостей фестиваля поздравил губернатор Калужской области Владислав Шапша. По его словам, гостями мероприятиям стали виртуозы игры на гитаре.
Художественный руководитель фестиваля Олег Акимов отметил, что в Калугу приехали представители 15 стран.
Специальными гостями стали Стас Намин, Бронислав Крайчо , Вадим Чебанов, Роман Мирошниченко, Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» и другие.
Владислав Шапша ранее подписал распоряжение о создании в Калужской области рабочей группы для проведения в регионе «Дней Достоевского в Оптиной пустыни».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: состояние «Троицы» не позволяет вывезти ее из музея
- Российский Су-27 сопроводил бомбардировщики США над Балтикой
- «Умирать не собираюсь»: Лукашенко заявил, что у него был аденовирус
- В ООН призвали воздержаться от эскалации после диверсии в Белгородской области
- Путин встретился с Додиком
- СМИ: под Артемовском убит командир отделения личного спецназа Зеленского
- Минобороны показало кадры с места ликвидации украинской ДРГ
- Гладков опроверг падение вертолета в Белгородской области
- В Вашингтоне допустили наступление дефолта в ближайшие дни
- «Жива и бодра духом»: Арбенина рассказала поклонникам о здоровье и новом альбоме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru