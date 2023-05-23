В Калуге стартовал 12-й детский фестиваль «Мир гитары»

В Калужской области 23 мая открылся 12-й детский фестиваль «Мир гитары». Мероприятия будут проходить шесть дней, сообщила пресс-служба регионального правительства.

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Гостей фестиваля поздравил губернатор Калужской области Владислав Шапша. По его словам, гостями мероприятиям стали виртуозы игры на гитаре.

Художественный руководитель фестиваля Олег Акимов отметил, что в Калугу приехали представители 15 стран.

Специальными гостями стали Стас Намин, Бронислав Крайчо , Вадим Чебанов, Роман Мирошниченко, Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» и другие.

Владислав Шапша ранее подписал распоряжение о создании в Калужской области рабочей группы для проведения в регионе «Дней Достоевского в Оптиной пустыни».

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