«Ночь в музее»: Что происходит в Пушкинской галерее после заката
Пушкинский музей не спит даже ночью: после заката сотрудники зачастую проводят различные съемки, рассказали спецкору НСН в музее.
Ночью сотрудники музея могут совершать монтаж различных выставок, а также устраивать съемки произведений искусства, рассказала специальному корреспонденту НСН ведущий научный сотрудник отдела искусства старых мастеров ГМИИ им. А.С Пушкина Светлана Загорская.
Книжный сервис «Литрес» и Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина представили аудиогид в честь 100-летия картинной галереи и дня рождения самого музея. Проект «Голоса Пушкинского музея: хранители о шедеврах постоянной экспозиции» подготовлен и озвучен научными сотрудниками. Сборник из 11 эпизодов познакомит слушателей с культурой разных стран и эпох. Загорская заявила, что музей не спит даже ночью.
«Пушкинский музей не спит даже ночью. Ночью в музее может быть организован монтаж той или иной выставки. Кроме того, ночью мы часто устраиваем съемки произведений искусства. Дело в том, что некоторые из них нельзя снимать днем, а переместить их в более темное помещение не представляется возможным по разным причинам», - сказала Загорская.
В свою очередь старший научный сотрудник отдела Древнего Востока ГМИИ им. А.С Пушкина Евгения Анохина рассказала, как шум метро мешал съемке клинописи.
«Был интересный опыт ночных съемок клинописных табличек. Нам мешало метро. Это была очень точная съемка, которую мы пытались выполнить днем, но любое движение, любая вибрация все портила», - поделилась Анохина.
Ранее стало известно, что самым масштабным в Государственном историческом музее в 2026 году станет выставочный проект, в рамках которого в Москву привезут легендарных терракотовых воинов из Китая, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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