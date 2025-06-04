«Ночь в музее»: Что происходит в Пушкинской галерее после заката

Книжный сервис «Литрес» и Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина представили аудиогид в честь 100-летия картинной галереи и дня рождения самого музея. Проект «Голоса Пушкинского музея: хранители о шедеврах постоянной экспозиции» подготовлен и озвучен научными сотрудниками. Сборник из 11 эпизодов познакомит слушателей с культурой разных стран и эпох. Загорская заявила, что музей не спит даже ночью.

«Пушкинский музей не спит даже ночью. Ночью в музее может быть организован монтаж той или иной выставки. Кроме того, ночью мы часто устраиваем съемки произведений искусства. Дело в том, что некоторые из них нельзя снимать днем, а переместить их в более темное помещение не представляется возможным по разным причинам», - сказала Загорская.