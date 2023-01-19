В Иркутске отменен концерт Меладзе
Концерт исполнителя Валерия Меладзе отменили в Иркутске, сообщает irk.ru со ссылкой на организаторов выступления.
Причина отмены концерта неизвестна. Артист должен был выступить 4 мая.
На личном сайте Меладзе отсутствует информация о мероприятиях в России. В разделе «Туры» указано расписание концертов на март в Израиле и на Кипре.
Ранее сообщалось о приостановке продажи билетов на концерт Меладзе в Барнауле. Выступление артиста в честь 30-летия творчества в Сибири было запланировано 29 апреля.
Ранее Меладзе заявил, что не произносил нацистский лозунг для того, чтобы кому-то угодить. Таким образом он прокомментировал появившееся 2 января в соцсетях видео, на котором музыкант якобы продолжил лозунг украинских националистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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