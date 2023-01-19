В Иркутске отменен концерт Меладзе

Причина отмены концерта неизвестна. Артист должен был выступить 4 мая.

На личном сайте Меладзе отсутствует информация о мероприятиях в России. В разделе «Туры» указано расписание концертов на март в Израиле и на Кипре.

Ранее сообщалось о приостановке продажи билетов на концерт Меладзе в Барнауле. Выступление артиста в честь 30-летия творчества в Сибири было запланировано 29 апреля.

Ранее Меладзе заявил, что не произносил нацистский лозунг для того, чтобы кому-то угодить. Таким образом он прокомментировал появившееся 2 января в соцсетях видео, на котором музыкант якобы продолжил лозунг украинских националистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

