В интернете пропали афиши концерта «Ногу Свело!» в Санкт-Петербурге

Билеты на шоу были доступны на официальном сайте музыкантов в разделе «Афиша», однако спустя некоторое время они исчезли из раздела «Концерты».

Информация о выступлении Ногу свело!» в Северной Столице также пропала и с сайта площадки.

Ранее певицу Елку обязали по госконтракту не дискредитировать российскую армию на концерте, приуроченном ко Дню города в Пскове.

