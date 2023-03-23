В интернете пропали афиши концерта «Ногу Свело!» в Санкт-Петербурге
В интернете пропали афиши концерта рок-группы «Ногу свело!», который должен был пройти 7 июля в петербургском клубе Roof Place.
Билеты на шоу были доступны на официальном сайте музыкантов в разделе «Афиша», однако спустя некоторое время они исчезли из раздела «Концерты».
Информация о выступлении Ногу свело!» в Северной Столице также пропала и с сайта площадки.
Ранее певицу Елку обязали по госконтракту не дискредитировать российскую армию на концерте, приуроченном ко Дню города в Пскове.
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