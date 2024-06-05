В индустрии оценили требования Сати Казановой из-за отмены концерта в дни траура
Из-за переноса концертов во время траура после теракта в «Крокусе» никто из артистов не требовал от организаторов возмещений, заявил НСН Артем Евсеенко.
Руководитель концертного агентства «Небо Рекордс» Артем Евсеенко в беседе с НСН заявил, что в его практике не было ни одного случая, когда агентство не могло спокойно договориться с артистом о переносе мероприятия из-за форс-мажора.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что певица Сати Казанова требует больше полумиллиона рублей за отмену своего концерта в день общероссийского траура по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Ивент-пространство Omega Events уведомило представителей певицы об отмене концерта и предложило перенести его на другую дату, но команда Казановой, как уверяют организаторы, якобы настаивала на проведении мероприятия, несмотря на траур. Евсеенко отметил, что ситуация лишь на поверхности может выглядеть так однозначно.
«По репутации эта история может ударить, конечно, но это не тот масштаб мероприятия, на который стоит обращать внимание. На самом деле, может оказаться и другая причина отмены концерта, на поверхности – мы видим слухи в Telegram-каналах, а если копнуть глубже, то все может быть иначе. Тут может не быть связи даже с трауром, ведь можно перенести концерт, не было смысла его отменять», - сказал собеседник НСН.
Евсеенко поддержал коллег по цеху и рассказал, что в дни траура его агентство также переносило все мероприятия.
«Правильно сделали, что отменили. Мы тоже переносили все мероприятия в эти даты, их было довольно много. Конечно же, никто из артистов не требовал от организаторов никаких возмещений. Тут должна править адекватность. Мы вернули средства всем зрителям, кто испугался и не хотел идти на концерт. Спустя какое-то время люди успокоились и снова стали приобретать билеты. В моей практике не было ни одного случая, когда мы не могли договориться с артистом о переносе мероприятия из-за форс-мажора. Мы знаем, на что мы идем, знаем, что понесем какие-то убытки при переносе того или иного концерта, но люди – превыше всего. Мы же служим для людей, а не для заработка. Если правильно ставить приоритеты, то никаких сомнений не возникнет», - сказал Евсеенко.
Позднее сама Казанова заявила, что лично отменила свой фестиваль из-за трагедии в «Крокусе» и пыталась вернуть средства за аренду. Певица назвала клеветой слова сотрудников площадки о том, что она настаивала на выступлении, отмечает «Радиоточка НСН».
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