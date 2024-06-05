В индустрии оценили требования Сати Казановой из-за отмены концерта в дни траура

Евсеенко поддержал коллег по цеху и рассказал, что в дни траура его агентство также переносило все мероприятия.

«Правильно сделали, что отменили. Мы тоже переносили все мероприятия в эти даты, их было довольно много. Конечно же, никто из артистов не требовал от организаторов никаких возмещений. Тут должна править адекватность. Мы вернули средства всем зрителям, кто испугался и не хотел идти на концерт. Спустя какое-то время люди успокоились и снова стали приобретать билеты. В моей практике не было ни одного случая, когда мы не могли договориться с артистом о переносе мероприятия из-за форс-мажора. Мы знаем, на что мы идем, знаем, что понесем какие-то убытки при переносе того или иного концерта, но люди – превыше всего. Мы же служим для людей, а не для заработка. Если правильно ставить приоритеты, то никаких сомнений не возникнет», - сказал Евсеенко.

Позднее сама Казанова заявила, что лично отменила свой фестиваль из-за трагедии в «Крокусе» и пыталась вернуть средства за аренду. Певица назвала клеветой слова сотрудников площадки о том, что она настаивала на выступлении, отмечает «Радиоточка НСН».

